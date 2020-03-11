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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Украина сообщила о согласии Ирана передать «черные ящики» сбитого Boeing

Фото: Rouzbeh Fouladi / Global Look Press

Власти Ирана согласились передать Украине «черные ящики» сбитого иранскими военными под Тегераном пассажирского лайнера Boeing 737-800. Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета в Монреале: Иран соглашается направить «черные ящики» на Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза», — написал Шевченко.

10 января Иран предоставил доступ к бортовым самописцам разбившегося лайнера. Как отмечал министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко, страна также получила доступ к записям переговоров диспетчеров тегеранского аэропорта с пилотами.

19 января глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил о самостоятельной расшифровке «черных ящиков» иранскими специалистами.

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Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит сбит по ошибке иранскими военными 8 января вскоре после вылета. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Изначально в Иране говорили, что причиной крушения лайнера послужила техническая неисправность самолета. Однако затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер сбили иранские ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой» и сообщил, что расследование по делу продолжается.

Теги: Иран, Украина, Boeing 737-800, «черные ящики»
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