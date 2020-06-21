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СК сообщил о смерти открывшего огонь по инспекторам ДПС в Москве

Место стрельбы на Ленинском проспекте
Место стрельбы на Ленинском проспекте (Фото: АГН «Москва»)

Ратмир Галаев, открывший стрельбу на Ленинском проспекте, умер. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России РБК заявили, что не располагают информацией о смерти Галаева.

Перестрелка на Ленинском проспекте произошла 15 июня. По данным полиции, прохожий напал на инспекторов ДПС, которые остановили нарушителя Правил дорожного движения. Полицейские открыли ответный огонь.

СК назвал беспричинной стрельбу на Ленинском проспекте
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Фото: АГН «Москва»

Нападавшим оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. В день стрельбы, 15 июня, ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщили, что мужчина умер в больнице. Позднее в столичном главке СК опровергли сообщения о его смерти. «Он жив, находится в больнице», — сказали в ведомстве.

В полиции назвали имя открывшего стрельбу на Ленинском проспекте
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По факту нападения на полицейских завели уголовное дело по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что мужчина открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС без причины. Полицейские получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Теги: стрельба, Москва, новости
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СК назвал беспричинной стрельбу на Ленинском проспекте
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Открывший огонь по полиции на Ленинском проспекте умер в больнице
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В полиции назвали имя открывшего стрельбу на Ленинском проспекте
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