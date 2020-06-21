СК сообщил о смерти открывшего огонь по инспекторам ДПС в Москве

Место стрельбы на Ленинском проспекте (Фото: АГН «Москва»)

Ратмир Галаев, открывший стрельбу на Ленинском проспекте, умер. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России РБК заявили, что не располагают информацией о смерти Галаева.

Перестрелка на Ленинском проспекте произошла 15 июня. По данным полиции, прохожий напал на инспекторов ДПС, которые остановили нарушителя Правил дорожного движения. Полицейские открыли ответный огонь.