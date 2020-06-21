СК сообщил о смерти открывшего огонь по инспекторам ДПС в Москве
Ратмир Галаев, открывший стрельбу на Ленинском проспекте, умер. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России РБК заявили, что не располагают информацией о смерти Галаева.
Перестрелка на Ленинском проспекте произошла 15 июня. По данным полиции, прохожий напал на инспекторов ДПС, которые остановили нарушителя Правил дорожного движения. Полицейские открыли ответный огонь.
Нападавшим оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. В день стрельбы, 15 июня, ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщили, что мужчина умер в больнице. Позднее в столичном главке СК опровергли сообщения о его смерти. «Он жив, находится в больнице», — сказали в ведомстве.