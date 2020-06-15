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Открывший огонь по полиции на Ленинском проспекте умер в больнице

По данным источников СМИ, мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Москве, умер от пулевых ранений, причиненных ответным огнем
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мужчина, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, скончался. Об этом сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

Позднее в столичном главке Следственного комитета опровергли смерть стрелявшего. «Да, он жив, находится в больнице», — сказала РБК представитель ведомства.

«Мужчина скончался от потери крови при пулевых ранениях в живот, не приходя в сознание», — сообщил собеседник «Интерфакса».

В ГУ МВД Москвы сообщили РБК, что пока не владеют этой информацией.

По словам источников РБК в Главном управлении МВД по Москве и территориальном отделе полиции, на инспекторов ДПС напал 25-летний Ратмир Галаев, приехавший в Москву из Ингушетии. Он открыл огонь из переделанного под боевой патрон газового пистолета марки МР-79-9Т, утверждают собеседники РБК.

Первоначально сообщалось, что стрельбу по полицейским начал водитель такси, однако затем полиция разъяснила, что на сотрудников ведомства напал проходивший мимо мужчина.

«С целью обезвреживания нападавшего <...> сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие. Несмотря на ранения, сотрудники полиции задержали злоумышленника», — заявили в столичном ГУ МВД.

По факту нападения на полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). По адресам, где Галаев был зарегистрирован в Ингушетии и Москве, проводятся обыски.

Авторы: Михаил Юшков, Евгений Калюков, Майя Бобенко
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