Открывший огонь по полиции на Ленинском проспекте умер в больнице

По данным источников СМИ, мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Москве, умер от пулевых ранений, причиненных ответным огнем

На месте стрельбы на Ленинском проспекте (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мужчина, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, скончался. Об этом сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

Позднее в столичном главке Следственного комитета опровергли смерть стрелявшего. «Да, он жив, находится в больнице», — сказала РБК представитель ведомства.

«Мужчина скончался от потери крови при пулевых ранениях в живот, не приходя в сознание», — сообщил собеседник «Интерфакса».

В ГУ МВД Москвы сообщили РБК, что пока не владеют этой информацией.

По словам источников РБК в Главном управлении МВД по Москве и территориальном отделе полиции, на инспекторов ДПС напал 25-летний Ратмир Галаев, приехавший в Москву из Ингушетии. Он открыл огонь из переделанного под боевой патрон газового пистолета марки МР-79-9Т, утверждают собеседники РБК.