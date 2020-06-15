В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских

Устроивший стрельбу на Ленинском проспекте на данный момент жив, заявили РБК в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве

Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте (Фото: АГН «Москва»)

Мужчина, открывший 15 июня стрельбу по полицейским в Москве, не умер от полученных ранений, как передали со ссылкой на свои источники информагентства, а остался жив. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

«Да, он жив, находится в больнице», — сказала «РИА Новости» официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

Перестрелка произошла на Ленинском проспекте. Первоначально сообщалось, что стрельбу по полицейским открыл водитель такси. Однако затем ГУ МВД по столице сообщило, что прохожий напал на инспекторов ДПС, остановивших нарушителя правил дорожного движения, и был ранен ответным огнем.

По словам источников РБК в ГУ МВД и территориальном отделе полиции, нападавшим оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, использовавший переделанный под боевой патрон газовый пистолет МР-79-9Т. Позднее крупнейшие информагентства сообщили, что стрелок умер в больнице от полученных в перестрелке ранений.