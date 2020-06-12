Зеленский предложил вернуть «вопрос Крыма» на повестку дня

Владимир Зеленский (Фото: Maksym Polishchuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Швеции Стефану Левану вернуться к обсуждении ситуации с Крымом, который, по мнению украинской стороны, был аннексирован Россией в 2014 году. Об этом президент написал в Twitter.

«(Стефан Лефан. — РБК) поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучало только вопросы прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — написал Зеленский.

В начале июня на Украине заявили о необходимости засекретить часть стратегии по возвращению Крыма.

Тогда представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич отметил важность создания единой стратегии государства по восстановлению контроля над территорией, поскольку аннексия полуострова длится уже седьмой год.