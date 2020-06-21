Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня Общество, 11:23 «Толстые воры» и «пойти по груше»: 12 самых странных английских идиом Стиль, 11:12 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 11:11 В Москве выявили минимальное с начала апреля число заболевших COVID-19 Общество, 10:58 За сутки в России от коронавируса умерли 109 человек Общество, 10:53 В России за сутки выявили 7,7 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 10:48 Материнский капитал: что это такое и как его получить Quote, 10:45 Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу транспорта на газ Экономика, 10:44 В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 1 тыс. человек Общество, 10:20 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 10:19 Коалиция во главе с США объявила об уничтожении трех лагерей ИГ в Ираке Политика, 09:54 Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве Общество, 09:48 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 09:27 Решили не брать таких никогда: почему бизнесмену трудно работать по найму Pro, 09:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 1 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки вылечились 1007 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556», — отметила Ракова.

Накануне столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за сутки в Москве скончались 32 человека, заболевших коронавирусной инфекцией. У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных случаев из-за коронавируса в столице достигло 3597.

Московские врачи прилетят в Забайкалье для помощи в борьбе с COVID-19
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным на 20 июня, в Москве с начала эпидемии зафиксировано почти 213 тыс. случаев заражения коронавирусом. Столица является лидером среди российских регионов по количеству заболевших COVID-19.

В целом по России число инфицированных превысило 576 тыс. человек. Президент Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса в стране ослабло. По его словам, добиться минимальных потерь в борьбе с инфекцией удалось благодаря врачам.

Теги: коронавирус, Анастасия Ракова, Москва
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня
Общество
В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом
Общество
Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter