В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 1 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки вылечились 1007 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556», — отметила Ракова.

Накануне столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за сутки в Москве скончались 32 человека, заболевших коронавирусной инфекцией. У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных случаев из-за коронавируса в столице достигло 3597.

По данным на 20 июня, в Москве с начала эпидемии зафиксировано почти 213 тыс. случаев заражения коронавирусом. Столица является лидером среди российских регионов по количеству заболевших COVID-19.