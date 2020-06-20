В Центре Гамалеи назвали возможный срок производства вакцины от COVID-19

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Специалисты могут приступить к производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 уже предстоящей осенью. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4 тыс. образцов плазмы крови», — сказал Гинцбург.

По его словам, разработанная тест-система позволяет выявлять в крови человека антитела, нейтрализующие коронавирус, а также проводить качественное тестирование плазмы крови людей, переболевших вирусом. Плазму можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения пациентов с тяжелыми формами протекания COVID-19, отметил глава центра.

В Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны России № 48 специалисты провели совместные с Центром Гамалеи испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Гинцбург поблагодарил Минобороны, руководство и сотрудников медучреждения за работу.