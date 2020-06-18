Путин присудил госпремию по науке разработчикам вакцины от COVID-19
Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил помощник президента Андрей Фурсенко, передает «РИА Новости».
Согласно сообщению на сайте Кремля, премию в области науки и технологий за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний присудили:
- гендиректору ЗАО «Биокад» Дмитрию Морозову;
- и.о. научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством Российской академии наук (подразделение ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук») Андрею Улитину;
- директору департамента биохимии ЗАО «Биокад», кандидату биологических наук Татьяне Черновской.
Кроме того, Государственную премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности получил главврач ГКБ № 15 имени О.М.Филатова Валерий Вечерко.