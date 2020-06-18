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Путин присудил госпремию по науке разработчикам вакцины от COVID-19

Премию за разработку и внедрение в практику препаратов получили, в частности, сотрудники ЗАО «Биокад». За выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности премию также присудили главврачу Филатовской больницы
Генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов
Генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил помощник президента Андрей Фурсенко, передает «РИА Новости».

Согласно сообщению на сайте Кремля, премию в области науки и технологий за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний присудили:

  • гендиректору ЗАО «Биокад» Дмитрию Морозову;
  • и.о. научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством Российской академии наук (подразделение ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук») Андрею Улитину;
  • директору департамента биохимии ЗАО «Биокад», кандидату биологических наук Татьяне Черновской.

Кроме того, Государственную премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности получил главврач ГКБ № 15 имени О.М.Филатова Валерий Вечерко.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В апреле оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Всемирная организация здравоохранения включила девять российских вакцин, в том числе две разрабатываемые ЗАО «Биокад», в список препаратов против COVID-19. Исследования по созданию мРНК-вакцины от коронавируса компания начала с середины марта. Морозов утверждал, что доклинические испытания она планирует завершить к середине лета — началу августа.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19
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