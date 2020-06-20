В Москве сделали бесплатной парковку 24 июня и 1 июля

Парковка в Москве будет бесплатной 24 июня — в день проведения парада Победы на Красной площади, а также в день голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля. Об этом сообщил в Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

«24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам», — написал Собянин.

19 июня на Красной площади в Москве прошла заключительная ночная репетиция парада Победы. В ней участвовали более 40 пеших парадных расчетов, 11 парадных расчетов в исторической форме одежды, а также парадные расчеты военнослужащих иностранных государств. 20 июня прошла генеральная репетиция парада.

О намерении провести парад Победы 24 июня президент России Владимир Путин объявил в конце мая. Глава государства перенес мероприятие на другую дату из-за пандемии коронавируса. При этом 9 мая в ряде российских городов состоялась воздушная часть парада. В тот же день у стен Кремля к Могиле Неизвестного Солдата президент возложил цветы, а также обратился с речью к россиянам по случаю праздника.