В Москве сделали бесплатной парковку для медиков

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В Москве с понедельника, 13 апреля, парковка для медицинских работников станет бесплатной. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram.

Ведомство пояснило, что плата за парковку отменяется для всех медиков, списки которых были переданы медучреждениями в столичный департамент здравоохранения.

Сделать бесплатной парковку для медработников поручил мэр Сергей Собянин. Ранее к главам крупных городов с предложением отменить плату за парковку для врачей обратились спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.