В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».

По информации издания, в Гомеле, Гродно, Могилеве, Витебске, Бобруйске, Барановичах и Минске люди выстраиваются в «цепи солидарности». Как передает портал TUT.by, в Витебске такая цепь растянулась на 300 м, в Гродно — примерно на 1,5 км.

Как сообщает лишенный регистрации белорусский правозащитный центр «Вясна», в Минске задержаны свыше 40 человек. Кроме того, есть задержанные в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Гродно и Новополоцке.

Накануне в центре Минска прошел «Пикет солидарности» в поддержку задержанных во время президентской избирательной кампании. По данным «Радио Свобода», в акции приняли участие более 500 человек, по информации издания «Наша Нива» — 670.