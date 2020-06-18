В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

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В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, в мероприятии приняли участие более 500 человек. Издание «Наша Нива» сообщает, что на улицы в центре Минска вышли 670 человек. Пикет был организован правоцентристами в знак солидарности с задержанными во время предвыборной кампании Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.

На пикете можно было оставить подпись в поддержку выдвижения других кандидатов в президенты. Один из них, Юрий Губаревич, объяснил выбор формы проведения акции. «Так люди могут выразить поддержку тем, кто за решеткой. С учетом сегодняшних реалий другие действия могут расценить как митинг. Мы не хотим, чтобы люди пострадали», — говорит Юрий Губаревич.

Во время пикета в Минске прошел сильный дождь с градом, участники пытались спрятаться, а после того как непогода миновала, снова выстроились в цепочку на тротуарах.