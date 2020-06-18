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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

Фото: vsviasna / Telegram
Фото: vsviasna / Telegram

В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, в мероприятии приняли участие более 500 человек. Издание «Наша Нива» сообщает, что на улицы в центре Минска вышли 670 человек. Пикет был организован правоцентристами в знак солидарности с задержанными во время предвыборной кампании Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.

На пикете можно было оставить подпись в поддержку выдвижения других кандидатов в президенты. Один из них, Юрий Губаревич, объяснил выбор формы проведения акции. «Так люди могут выразить поддержку тем, кто за решеткой. С учетом сегодняшних реалий другие действия могут расценить как митинг. Мы не хотим, чтобы люди пострадали», — говорит Юрий Губаревич.

Во время пикета в Минске прошел сильный дождь с градом, участники пытались спрятаться, а после того как непогода миновала, снова выстроились в цепочку на тротуарах.

Фото: thisminsk / VK Фото: vybary / Telegram Фото: vsviasna / Telegram
Фото: thisminsk / VK

Как передает издание Naviny.by, милиция предупредила собравшихся, что по закону разрешается только сбор подписей за кандидатов. «Иные массовые мероприятия Мингорисполкомом не разрешены», — говорили милиционеры в мегафоны.

Соперника Лукашенко Бабарико задержали за «противоправную деятельность»
Политика
Виктор Бабарико

Днем 18 июня белорусские власти задержали одного из главных соперников президента Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктора Бабарико. Его обвинили в попытке воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям.

Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что за деятельностью Бабарико стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности. «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», — заявил он.

Бабарико с середины 2000 года до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, по 49,8% акций которого принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку.

Бабарико был единственным, кроме самого Лукашенко, кто уже сдал в ЦИК Белоруссии необходимое количество подписей (больше 100 тыс.). Прием подписей заканчивается 19 июня, а выборы назначены на 9 августа 2020 года.

Теги: Белоруссия, выборы, пикет
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