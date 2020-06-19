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Евросоюз потребовал от Минска немедленного освобождения Бабарико

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Власти Белоруссии должны немедленно освободить задержанного 18 июня кандидата в президенты Виктора Бабарико. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Внешнеполитической службы Евросоюза.

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их [Виктора Бабарико и его сына Эдуарда] и гарантировать полное уважение верховенства закона, в том числе справедливое и прозрачное расследование, а также право на адвоката», — говорится в заявлении Евросоюза.

В ЕС отметили, что расследование дела в отношении Бабарико должно быть беспристрастным. Кроме того, Брюссель потребовал от Минска обеспечить конкурентные президентские выборы, позволить всем кандидатам пройти процедуру регистрации и освободить задержанных ранее участников мирных акций протеста.

В Минске задержан главный оппонент Лукашенко
Политика
Виктор Бабарико

Евросоюз сообщил, что ожидает от Белоруссии скорейшего приглашения представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ — одна из структур ОБСЕ) в качестве наблюдателей на предстоящих президентских выборах.

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка и основного соперника Александра Лукашенко на выборах 9 августа Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали утром 18 июня.

Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что Бабарико был «организатором преступной деятельности», не уточнив, о чем конкретно идет речь. По словам Тертеля, задержанный пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики своих преступлений.

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Политика
Виктор Бабарико

После задержания Бабарико в Минске начались пикеты и протестные акции в поддержку оппозиционного кандидата. После этого Лукашенко заявил, что власти Белоруссии предотвратили попытку «майдана» в стране. По его словам, некие «кукловоды» за пределами страны разрабатывали масштабный план по дестабилизации обстановки.

Теги: Виктор Бабарико, Белоруссия, Евросоюз
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