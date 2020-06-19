Евросоюз потребовал от Минска немедленного освобождения Бабарико

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Власти Белоруссии должны немедленно освободить задержанного 18 июня кандидата в президенты Виктора Бабарико. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Внешнеполитической службы Евросоюза.

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их [Виктора Бабарико и его сына Эдуарда] и гарантировать полное уважение верховенства закона, в том числе справедливое и прозрачное расследование, а также право на адвоката», — говорится в заявлении Евросоюза.

В ЕС отметили, что расследование дела в отношении Бабарико должно быть беспристрастным. Кроме того, Брюссель потребовал от Минска обеспечить конкурентные президентские выборы, позволить всем кандидатам пройти процедуру регистрации и освободить задержанных ранее участников мирных акций протеста.

Евросоюз сообщил, что ожидает от Белоруссии скорейшего приглашения представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ — одна из структур ОБСЕ) в качестве наблюдателей на предстоящих президентских выборах.