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В Белоруссии на имущество семьи Бабарико наложили арест

Дом кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в деревне Мочаны
Дом кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в деревне Мочаны (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

В Белоруссии наложили арест на имущество главного оппонента Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на источники. Sputnik сообщает, что информацию об аресте имущества подтвердили в Комитете госконтроля Белоруссии.

Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны накануне по подозрению в совершении финансовых махинаций.

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Виктор Бабарико предыдущие 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, с началом предвыборной компании он ушел с поста руководителя банка.

11 июня в головной офис банка пришли с обысками сотрудники финансовой милиции. Пресс-секретарь КГ Кирилл Данилов заявлял о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), по которым подозреваемыми проходят бывшие и действующие сотрудники «банковской системы». У самого Бабарико изначально не было процессуального статуса.

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко 12 июня уточнил, что по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек. По его словам, они признались в совершении незаконных действий и их начальнику придется «все рассказать». Лукашено утверждал, что дело банка расследуется с 2016 года и не связано с выборами.

В свою очередь, Бабарико заявлял, что у властей Белоруссии нет прямого компромата на него и они пытаются «запугать людей» и заставить оговорить его.

18 июня в Минске задержали Виктора и Эдуарда Бабарико. Глава КГ Иван Тертель сообщил, что Бабарико был организатором противоправной деятельности, и обвинил его в попытках воздействовать на свидетелей и скрыть улики. В предвыборном штабе Бабарико заявили, что задержание показывает, «с каким цинизмом власти Белоруссии относятся к своим гражданам».

Теги: Белоруссия, Виктор Бабарико, госконтроль
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