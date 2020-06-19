В Белоруссии на имущество семьи Бабарико наложили арест

Дом кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в деревне Мочаны (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

В Белоруссии наложили арест на имущество главного оппонента Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на источники. Sputnik сообщает, что информацию об аресте имущества подтвердили в Комитете госконтроля Белоруссии.

Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны накануне по подозрению в совершении финансовых махинаций.

Виктор Бабарико предыдущие 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, с началом предвыборной компании он ушел с поста руководителя банка.

11 июня в головной офис банка пришли с обысками сотрудники финансовой милиции. Пресс-секретарь КГ Кирилл Данилов заявлял о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), по которым подозреваемыми проходят бывшие и действующие сотрудники «банковской системы». У самого Бабарико изначально не было процессуального статуса.