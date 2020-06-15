Адвокат Ефремова заявил об отказе семьи Захарова идти на контакт

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, отказываются идти на контакт. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает ТАСС.

По его словам, он ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но не уверен, что пожилая женщина правильно восприняла его слова о компенсации. «Другие члены семьи пока на контакт не идут», — сказал адвокат.

Пашаев отметил, что сам Ефремов и его представители неоднократно пытались выйти на близких Захарова. Правозащитник также сообщил, что переговорам с семьей погибшего препятствуют «определенные люди, которые делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Захаров умер в больнице на следующее утро. В отношении артиста возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее гибель человека. Свою вину он признал. Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.