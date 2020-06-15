Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 04:05 Эксперты назвали регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей Общество, 03:58 Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney Общество, 03:52 В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка Общество, 03:17 Адвокат Ефремова заявил об отказе семьи Захарова идти на контакт Недвижимость, 03:08 Турция начала новую военную операцию против курдов в Ираке Политика, 02:43 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 02:23 Воробьев оценил финансовые потери Подмосковья от коронавируса Общество, 02:11 Евгения Плющенко включили в состав тренеров сборной России Спорт, 02:04 Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации» Экономика, 01:39 В Атланте два человека погибли и пятеро были ранены в результате стрельбы Общество, 01:38 Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка Общество, 00:52 В Киеве заявили о «наступательной дипломатии» в вопросах Донбасса Политика, 00:14 Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства Бизнес, 00:00
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат Ефремова заявил об отказе семьи Захарова идти на контакт

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, отказываются идти на контакт. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает ТАСС.

По его словам, он ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но не уверен, что пожилая женщина правильно восприняла его слова о компенсации. «Другие члены семьи пока на контакт не идут», — сказал адвокат.

Пашаев отметил, что сам Ефремов и его представители неоднократно пытались выйти на близких Захарова. Правозащитник также сообщил, что переговорам с семьей погибшего препятствуют «определенные люди, которые делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ».

Гоша Куценко вступился за актера Ефремова после смертельного ДТП
Общество

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Захаров умер в больнице на следующее утро. В отношении артиста возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее гибель человека. Свою вину он признал. Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней после аварии актер записал видео с извинениями перед семьей погибшего, в котором сообщил, что хочет помочь родным Захарова, и это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова, сообщил РБК, что близкие погибшего мужчины не принимают извинения Ефремова и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
Материалы по теме
Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефремова в колонии
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера
Общество
Ефремов исключил использование связей и знакомств в деле о ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter