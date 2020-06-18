Собянин не смог назвать ни одной фамилии олигарха

Сергей Собянин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил, что принятие поправок к Конституции может привести к правлению олигархов. По его словам, в России «олигархов не осталось». Об этом градоначальник сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Даже ни одной фамилии такой не знаю», — отметил он, отвечая на замечание противников власти.

По его словам, «значительная часть корпораций» была возвращена государству, а крупные частные компании существенно не влияют на управление государством. И, по словам главы города, после голосования по поправкам «вряд ли будут оказывать» такое влияние. «Скорее всего, наоборот, государство укрепится. Поэтому это не более чем досужие разговоры», — считает мэр.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону назначено на 1 июля. Этот день будет нерабочим.