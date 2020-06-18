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Поправки в Конституцию ,  
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Собянин не смог назвать ни одной фамилии олигарха

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил, что принятие поправок к Конституции может привести к правлению олигархов. По его словам, в России «олигархов не осталось». Об этом градоначальник сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Даже ни одной фамилии такой не знаю», — отметил он, отвечая на замечание противников власти.

По его словам, «значительная часть корпораций» была возвращена государству, а крупные частные компании существенно не влияют на управление государством. И, по словам главы города, после голосования по поправкам «вряд ли будут оказывать» такое влияние. «Скорее всего, наоборот, государство укрепится. Поэтому это не более чем досужие разговоры», — считает мэр.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону назначено на 1 июля. Этот день будет нерабочим.

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Сергей Собянин и Владимир Путин

В марте президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что современных «капитанов бизнеса» не допускают к управлению страной. Если в 90-е годы олигархи, по словам главы государства, могли «напрямую влиять» на государственные решения, то нынешние представители бизнеса утратили «такую привилегию». О том, что в России отсутствуют олигархи, российский лидер говорил также в июне 2019 года в интервью газете Financial Times.

В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что ему неизвестно о существовании олигархов в России.

«Олигархи — это предприниматели, имеющие политические устремления. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, а также о том, чтобы они чем-то занимались в Белоруссии», — говорил Песков. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который обвинил «российских олигархов» во вмешательстве в выборы в республике.

Теги: Сергей Собянин, олигархи, поправки в Конституцию
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