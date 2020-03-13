Путин объяснил разницу между олигархами 1990-х и нынешними бизнесменами

Владимир Путин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Современным «капитанам бизнеса», в отличие от периода 1990-х, не дают влиять на политические решения, и их не пускают к управлению страной, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 1990-х и сейчас, заключалась в том, что они [олигархи] напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности», — сказал он.

По его словам, нынешние бизнесмены утратили «такую привилегию» и даже не пытаются ей воспользоваться. Единственное, что они могут отстаивать, — это их позиция по вопросам с партнерами, например по ценам на нефть и газ, отметил Путин.

«Но они не пытаются влиять как бы изнутри, они просто объясняют свою позицию, доказывают, что они правы, но это касается узкого сегмента их практических интересов», — заключил Путин.