Путин заявил об отсутствии олигархов в России

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times рассказал об отсутствии в стране олигархов.

«Вы знаете, во‑первых, у нас уже нет олигархов», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, то олигархи жалуются в Центральный банк на закрытие кредитных организаций. Путин напомнил, что олигархи «используют свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы» и отметил, что в России есть крупные частные компании с госучастием. «Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», — сказал Путин.

Он добавил также, что Центральный банк «последовательно занимается оздоровлением финансовой системы страны».

«Дело не в олигархах, дело не в крупных компаниях, а дело в том, что это затрагивает, к сожалению, и интересы вкладчиков, рядовых граждан», — добавил российский президент.

Ранее Глава Сбербанка Герман Греф заявлял о том, что командой Путина была проделана «хирургическая работа» по отстранению от власти в стране олигархов. По словам Грефа, с олигархами были связаны первые годы его деятельности.