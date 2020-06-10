Песков отверг слова Лукашенко о спонсирующих оппозицию олигархах

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что белорусскую оппозицию финансируют российские олигархи.

«Олигархи - это предприниматели, имеющие политические устремления. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, а также о том. чтобы они чем-то занимались в Белоруссии» - сказал Песков.

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