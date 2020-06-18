Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
Telegram-каналы прокомментировали разблокировку мессенджера Технологии и медиа, 17:53 Минюст США назвал четыре принципа реформы деятельности соцсетей Политика, 17:50 Собянин увидел спасение от нестабильности в поправке о сроках президента Политика, 17:48 С чистого листа: где кризис открывает новые ниши для бизнеса РБК и Промсвязьбанк, 17:48 Предполагаемый стрелок попал на видео перед убийством в московском доме Общество, 17:44 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 17:43 Адвокат пожаловался на задержание соперника Лукашенко Виктора Бабарико Политика, 17:36 Соперника Лукашенко задержали за «противоправную деятельность» Политика, 17:22 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 17:13 Собянин отменил обязательную предварительную запись в МФЦ Общество, 17:06 Анализируй это: как большие данные и пандемия изменят медицину навсегда Pro, 17:04 Кремль отреагировал на решение Роскомнадзора отменить блокировку Telegram Общество, 17:02 Страхование жизни в эпоху COVID-19: как изменится рынок в России Социальная экономика, 17:00  В Москве появился новый вид разметки для парковок Авто, 16:57
Политика ,  
0 

Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах

Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым попросил Москву защитить православную церковь на Балканах, сообщает пресс-служба администрации президента.

Он попросил поддержки Сербской православной церкви, чье «выживание в регионе находится под угрозой».

В конце прошлого года в Черногории вспыхнули массовые протесты из-за закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который 29 декабря подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Полиция Черногории применила слезоточивый газ на акции протеста верующих
Политика
Фото: Jake_Hanrahan / Twitter

В соответствии с документом церковь должна вернуть государству все имущество (в том числе земли и здания), которое было построено или находилось в госсобственности до 1 декабря 1918 года. Перед принятием закона в парламенте оппозиционные депутаты пытались сорвать голосование, но их задержала полиция.

После принятия закона в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине начались массовые акции. В Сербской православной церкви (СПЦ) считают, что сербская церковная собственность после подписания закона будет изъята и передана в ведение не признанной в православном мире Черногорской автокефальной церкви.

В Черногории освободили епископа Сербской православной церкви
Общество

В РПЦ документ назвали «циничным ударом», который поддерживает раскол православной церкви. В 1993 году Черногорская православная церковь на фоне распада Югославии объявила о своей независимости и автокефалии. У СПЦ на территории соседней страны осталось имущество, в том числе 650 святынь.

Теги: Александр Вучич, церковь, Сергей Лавров
Материалы по теме
РПЦ назвала циничным ударом закон о свободе вероисповедания в Черногории
Общество
Президент Черногории подписал вызвавший массовые протесты закон о религии
Политика
Полиция Черногории применила слезоточивый газ на акции протеста верующих
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter