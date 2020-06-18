Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах

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Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым попросил Москву защитить православную церковь на Балканах, сообщает пресс-служба администрации президента.

Он попросил поддержки Сербской православной церкви, чье «выживание в регионе находится под угрозой».

В конце прошлого года в Черногории вспыхнули массовые протесты из-за закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который 29 декабря подписал президент Черногории Мило Джуканович.

В соответствии с документом церковь должна вернуть государству все имущество (в том числе земли и здания), которое было построено или находилось в госсобственности до 1 декабря 1918 года. Перед принятием закона в парламенте оппозиционные депутаты пытались сорвать голосование, но их задержала полиция.