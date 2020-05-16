В Черногории освободили епископа Сербской православной церкви

В Черногории освободили епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и еще восемь священников Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, сообщает Vijesti.

Их задержали 12 мая на 72 часа из-за проведения собрания верующих, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Собрание было приурочено к празднику Святого Василия Острожского и прошло в городе Никшич.

По данным Vijesti, возле здания прокуратуры в Никшече собрались несколько тысяч верующих, которые встретили священников после их освобождения. Епископ поблагодарил их за поддержку.

«Ваша поддержка является продолжением нашей борьбы за святых. У нас было небольшое недопонимание с властями. Они поняли, как много значит Святой Василий для этого города», — сказал Иоанникий.

По его словам, власти должны заботиться о здоровье людей в связи с распространением коронавируса, но и не забывать о святом. Иоанникий отметил, что священнослужители хотят уважения свободы религии, Конституции и закона. «Мы будем бороться за свободу религии и человеческое достоинство, а также за честь и свободу каждого человека», — заявил он.

Священнослужители провели литургию 12 мая, на которой собрались несколько тысяч жителей. В результате были задержаны епископ Иоанникий и восемь священников СПЦ. На следующий деть начались акции протеста. 14 мая в городах Никшич и Плевля прошли митинги против задержания духовенства, в ходе которых полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Василий Острожский является одним из самых почитаемых святых в СПЦ. Он жил в XVII веке. День его памяти празднуется 12 мая.