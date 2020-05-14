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Новости без коронавируса ,  
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Полиция Черногории применила слезоточивый газ на акции протеста верующих

Полиция Черногории применила слезоточивый газ против демонстрантов в городах Никшич и Плевля, где местные жители вышли на акции протеста против задержания представителей местного духовенства — епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников. Об этом сообщает Vijesti.

Издание отмечает, что вопреки запрету на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса священнослужители провели собрание верующих на праздник Святого Василия Острожского в Никшиче.

Демонстранты потребовали немедленного освобождения задержанных, а также забросали полицейских камнями. В результате пострадали несколько человек. В их числе один ребенок, а также несколько полицейских. Кроме того, священнослужителей, полиция также задержала журналистов.

По данным полиции, протестующие были вооружены камнями, бутылками и пиротехническими средствами, а на их лицах были надеты маски.

Василий Острожский — самый почитаемый святой в Черногории, живший в XVII веке. День памяти Острожского ежегодно отмечается в день смерти священнослужителя 12 мая (29 апреля по юлианскому календарю).

Теги: Черногория, слезоточивый газ, демонстранты, священники, арест
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