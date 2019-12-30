РПЦ назвала циничным ударом закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие имущества Сербской православной церкви, выглядит как циничный удар по церкви и поддерживает раскол, говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

По мнению синода Русской православной церкви (РПЦ), ситуация в Черногории похожа на ту, что произошла на Украине. «В обеих странах приняты дискриминационные законы, заложившие юридическую основу для изъятия у Церкви храмов, монастырей и земель. В Черногории раскольники при поддержке властей на протяжении многих лет пытаются захватить храмы канонической Церкви — так же, как и на Украине», — заявили в РПЦ. В обоих случаях имеет место один замысел, «родившийся далеко за пределами» двух стран, добавили в синоде.

28 декабря президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, согласно которому в государственную собственность вернутся все религиозные объекты на территории страны, построенные до 1 декабря 1918 года. Обсуждение документа привело к протестам в парламенте и беспорядкам на улицах в Черногории.

Черногория находится на канонической территории Сербской православной церкви (СПЦ), но в 1993 году Черногорская православная церковь на фоне распада Югославии объявила о своей независимости и автокефалии. Однако у СПЦ осталось имущество в Черногории: ей принадлежит свыше 650 святынь, в частности монастырь Острог.