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Политика ,  
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Президент Черногории подписал вызвавший массовые протесты закон о религии
Теперь в государственную собственность должны быть переданы все религиозные объекты на территории страны, которые были построены до 1 декабря 1918 года. Закон может угрожать имуществу Сербской православной церкви
Акция против закона о свободе вероисповедания в Подгорице (Фото: Boris Pejovic / EPA / ТАСС)

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, принятый ранее парламентом страны, передает RTCG. Обсуждение этого закона вызвало массовые протесты в стране.

Согласно закону, все религиозное имущество, включая строения и земли, которое было построено или находилось в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено в собственность государства.

Документ вызвал протесты оппозиционного Демократического фронта Черногории. В ходе его обсуждения в парламенте представители этой партии устроили конфликт, после которого часть депутатов задержали, несмотря на неприкосновенность. Их обвинили в нападении на спикера и воспрепятствовании работе парламента.

Сторонники Демократического фронта и другие недовольные изъятием религиозной собственности также устраивали беспорядки на улицах. Часть улиц в столице страны Подгорице была перекрыта из-за протестов. Демократический фронт призывал Джукановича не подписывать закон, а вернуть его в парламент для обсуждения и устроить референдум.

Парламент Черногории принял закон о вероисповедании на фоне протестов
Политика

В Сербской православной церкви (СПЦ) считают, что после принятия закона сербская церковная собственность будет изъята и передана в ведение непризнанной в православном мире Черногорской автокефальной церкви. 25 декабря президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с черногорским коллегой, по итогам которого заявил о расхождении позиций Белграда и Подгорицы в отношении этого закона. Он выразил обеспокоенность обеспечением прав сербов в Черногории и Сербской православной церкви. «Совершенно ясно, что мы признаем только одну каноническую церковь, то есть Сербскую православную церковь, и это никогда не ставилось под сомнение», — сказал Вучич, чьи слова приводит РТС.

Черногория входит в каноническую территорию Сербской православной церкви, однако в 1993 году о своей независимости и автокефалии объявила Черногорская православная церковь. Это произошло на фоне распада Югославии, в которую входили, в частности, Сербия и Черногория. До 2006 года эти две страны составляли единое государство (Государственный союз Сербии и Черногории) в форме конфедерации. Однако на референдуме в Черногории в 2006 году 55% избирателей проголосовали за независимость страны. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Черногория, церковь, вероисповедание
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