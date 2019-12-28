Президент Черногории подписал вызвавший массовые протесты закон о религии

Теперь в государственную собственность должны быть переданы все религиозные объекты на территории страны, которые были построены до 1 декабря 1918 года. Закон может угрожать имуществу Сербской православной церкви

Акция против закона о свободе вероисповедания в Подгорице (Фото: Boris Pejovic / EPA / ТАСС)

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, принятый ранее парламентом страны, передает RTCG. Обсуждение этого закона вызвало массовые протесты в стране.

Согласно закону, все религиозное имущество, включая строения и земли, которое было построено или находилось в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено в собственность государства.

Документ вызвал протесты оппозиционного Демократического фронта Черногории. В ходе его обсуждения в парламенте представители этой партии устроили конфликт, после которого часть депутатов задержали, несмотря на неприкосновенность. Их обвинили в нападении на спикера и воспрепятствовании работе парламента.

Сторонники Демократического фронта и другие недовольные изъятием религиозной собственности также устраивали беспорядки на улицах. Часть улиц в столице страны Подгорице была перекрыта из-за протестов. Демократический фронт призывал Джукановича не подписывать закон, а вернуть его в парламент для обсуждения и устроить референдум.