В Черногории задержали 22 оппозиционных депутатов

В Черногории полиция задержала всех депутатов оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ) из-за попытки срыва голосования по закону о свободе вероисповедания. Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на сообщение главы фракции ДФ Славена Радуновича в Facebook.

По предварительной информации, во время голосования по законопроекту кто-то бросил в середину зала баллончик со слезоточивым газом. Кроме этого, оппозиционные депутаты разбили один из аппаратов для голосования.

Как сообщает издание Kurir, один из лидеров оппозиции Андрия Мандич заявил, что не позволит провести голосование по закону о вероисповедании. «Мы готовы умереть за нашу церковь, мы продемонстрируем это сегодня вечером», — сказал он.

Голосование по законопроекту прошло на фоне протестов, которые идут в нескольких городах Черногории с утра 26 декабря. Протестующие выступают против принятия закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Его нициатором выступает Демократическая партия социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича. В Сербской православной церкви (СПЦ) считают, что принятие закона приведет к изъятию сербской церковной собственности и передачи ее в распоряжение непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.