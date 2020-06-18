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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили об отсутствии претензий к статистике стран по коронавирусу

Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

ВОЗ доверяет официальной статистике России по заболевшим коронавирусной инфекцией, а расширенное тестирование населения страны на COVID-19 позволило показать «более реальную картину» смертности в стране. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.

«ВОЗ не имеет претензий ни к одной стране по их показателям», — сказала Вуйнович, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ о сокрытии властями России реального числа смертей среди заболевших.

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Фото: Антон Ваганов / Reuters

«Не только в России, но и в нескольких других государствах-членах ВОЗ имеется схожий уровень смертности», — отметила представитель. Она добавила, что ВОЗ просит не сравнивать статистики разных стран в первое время после их появления, кроме того, статистика будет изменяться вне зависимости от фазы эпидемии, которую в данный момент проходит то или иное государство.

По словам Вуйнович, Россия масштабно расширила базу тестирования на COVID-19, что позволило дать «хорошее понимание» количества инфицированных и показать «более реальную» картину смертности от коронавируса. Представитель сообщила, что практически 11% населения России уже протестированы на заболевание.

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Фото: Ramin Talaie / Getty Images

Вуйнович также пояснила, что ВОЗ собирает статистику по коронавирусу разных стран в целях эпидемнадзора, чтобы понимать глобальный уровень распространения заболевания и подготавливать рекомендации по эффективному реагированию.

В мае в New York Times и Financial Times появились статьи, ставящие под сомнение официальную российскую статистику по смертности среди зараженных. В публикации FT, в частности, говорилось, что реальная смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше.

Вице-премьер Татьяна Голикова указала, что больницам не выгодно занижать смертность, потому что в России установлены «достаточно большие» тарифы на оказание медицинской помощи, связанной с заболеванием COVID-19. Она заявила, что «не надо даже думать», что врачи пытаются скрыть статистику.

Российские посольства в США и Великобритании потребовали у изданий опубликовать опровержения. Газета The New York Times не увидела оснований для этого, сообщив, что полностью уверена в своей информации.

С начала эпидемии в России зарегистрировали 7 660 смертей среди заболевших. Всего в стране выявили 561 091 зараженных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали 2 163 290 заболевших, из них умерли 117 717 человек. В Великобритании выявили 300 717 случаев заболевания, умерли 42 238 пациентов.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: ВОЗ, коронавирус
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