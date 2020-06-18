В ВОЗ заявили об отсутствии претензий к статистике стран по коронавирусу

Фото: Denis Balibouse / Reuters

ВОЗ доверяет официальной статистике России по заболевшим коронавирусной инфекцией, а расширенное тестирование населения страны на COVID-19 позволило показать «более реальную картину» смертности в стране. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.

«ВОЗ не имеет претензий ни к одной стране по их показателям», — сказала Вуйнович, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ о сокрытии властями России реального числа смертей среди заболевших.

«Не только в России, но и в нескольких других государствах-членах ВОЗ имеется схожий уровень смертности», — отметила представитель. Она добавила, что ВОЗ просит не сравнивать статистики разных стран в первое время после их появления, кроме того, статистика будет изменяться вне зависимости от фазы эпидемии, которую в данный момент проходит то или иное государство.

По словам Вуйнович, Россия масштабно расширила базу тестирования на COVID-19, что позволило дать «хорошее понимание» количества инфицированных и показать «более реальную» картину смертности от коронавируса. Представитель сообщила, что практически 11% населения России уже протестированы на заболевание.