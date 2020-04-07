«Роскосмос» обвинил Трампа в попытке захвата других планет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 06 апр, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 06 апр, 12:50
В Москве за сутки выявили почти 700 случаев заражения коронавирусом Общество, 10:40 Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс. Общество, 10:34 В Краснодарском крае и Башкирии умерли первые пациенты с коронавирусом Общество, 10:31 В Германии число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. Общество, 10:28 Ethereum подорожал на 105% за 25 дней Крипто, 10:17 S7 получила разрешения на вывозные рейсы из Таиланда и Японии Общество, 10:11 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 апреля Общество, 10:10 В Уфе врачи закрытой на карантин больницы cдали тест на коронавирус Общество, 10:08 Курс доллара опустился ниже ₽76, евро — ниже ₽82 Quote, 10:03 Транспортный налог — 2020: сколько платят в регионах. Таблица Авто, 10:02 В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска Общество, 09:56 «Роскосмос» обвинил Трампа в попытке захвата других планет Общество, 09:47 Из больницы в Коммунарке за сутки выписали более 40 пациентов Общество, 09:41 Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома РБК и Россельхозбанк, 09:41
Новости без коронавируса ,  
0 

«Роскосмос» обвинил Трампа в попытке захвата других планет

В корпорации считают, что подписанный Дональдом Трампом указ о праве США на ресурсы Луны фактически означает захват территорий других планет, что не настраивает страны на сотрудничество
Фото: Brook Mitchell / Getty Images

Указ президента США Дональда Трампа в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных тел является попыткой экспроприации этого пространства. Об этом заявил заместитель главы «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Он отметили, что «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество». «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло», — заключил Савельев.

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Политика

В подписанном Трампом указе говорилось, что «американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством». США считают космос уникальным пространством для деятельности человека, но не считают его общественным достоянием, поэтому планируют «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

Страна также не признает Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году, согласно которому исследование естественного спутника Земли становится достоянием человечества и проводится в интересах всех стран.

Из-за пандемии коронавируса NASA с 20 марта решила приостановить сборку всех космических аппаратов Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны отправиться на Луну и Марс. Трамп требовал, чтобы до 2024 года американские астронавты полетели на Луну «любой ценой».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «Роскосмос», Дональд Трамп, Луна, космос
Материалы по теме
«Роскосмос» допустил изменение плана пусков из-за ситуации в Европе
Общество
Россия создаст трехмерную карту Луны для выбора места посадки космонавтов
Технологии и медиа
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter