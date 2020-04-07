«Роскосмос» обвинил Трампа в попытке захвата других планет

В корпорации считают, что подписанный Дональдом Трампом указ о праве США на ресурсы Луны фактически означает захват территорий других планет, что не настраивает страны на сотрудничество

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Указ президента США Дональда Трампа в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных тел является попыткой экспроприации этого пространства. Об этом заявил заместитель главы «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Он отметили, что «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество». «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло», — заключил Савельев.

В подписанном Трампом указе говорилось, что «американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством». США считают космос уникальным пространством для деятельности человека, но не считают его общественным достоянием, поэтому планируют «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

Страна также не признает Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году, согласно которому исследование естественного спутника Земли становится достоянием человечества и проводится в интересах всех стран.