«Роскосмос» не исключил полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

В госкорпорации обсуждают эту возможность с NASA. В случае подобного взаимодействия американцы продолжат летать на российских «Союзах» по обмену

Международная космическая станция (Фото: nasa.gov)

Российские космонавты в будущем могут начать летать на Международную космическую станцию на кораблях компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко, передает «РИА Новости».

«Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», — сообщил он. По словам Устименко, в таком случае американские астронавты продолжат летать по обмену на российских кораблях «Союз».

До этого Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы является замечательным событием. Это позволит иметь две системы доставки людей на МКС.

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