Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье Общество, 13:43 Матчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей Спорт, 13:27 От Мадонны до Снуп Дога. Как звезды делают криптовалюты популярнее Крипто, 13:25 «Роскосмос» не исключил полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска Технологии и медиа, 13:25 В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали пять человек Общество, 13:19 Как ездить по выделенкам, чтобы не получить штраф. Инструкция Авто, 13:14 В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году Технологии и медиа, 13:13 Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ Спорт, 13:01 Экс-премьер Украины напомнил о территории страны до вхождения в СССР Политика, 12:55 Власти сообщили о последствиях дождей в Москве Общество, 12:50 Выбираем решения для удаленной работы: подробный гайд Экономика инноваций, 12:40  В США сообщили о возможном изменении формата US Open Спорт, 12:37 Стул Филиппа Старка и столы из мусора: 5 примеров экологичного дизайна Стиль, 12:33 Синоптики не исключили двухмесячную норму осадков за выходные в Москве Общество, 12:23
Новости без коронавируса ,  
0 

«Роскосмос» не исключил полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

В госкорпорации обсуждают эту возможность с NASA. В случае подобного взаимодействия американцы продолжат летать на российских «Союзах» по обмену
Международная космическая станция
Международная космическая станция (Фото: nasa.gov)

Российские космонавты в будущем могут начать летать на Международную космическую станцию на кораблях компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко, передает «РИА Новости».

«Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», — сообщил он. По словам Устименко, в таком случае американские астронавты продолжат летать по обмену на российских кораблях «Союз».

До этого Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы является замечательным событием. Это позволит иметь две системы доставки людей на МКС.

Илон Маск назвал запуск Crew Dragon шагом к мультипланетному человечеству
Технологии и медиа
Фото: Steve Nesius / Reuters

Материал дополняется. 

Автор: Михаил Котляр
Теги: космос, «Роскосмос», SpaceX
Материалы по теме
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности о батуте
Технологии и медиа
Илон Маск назвал запуск Crew Dragon шагом к мультипланетному человечеству
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter