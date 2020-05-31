Новости без коронавируса , 31 мая, 13:25
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«Роскосмос» не исключил полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска
В госкорпорации обсуждают эту возможность с NASA. В случае подобного взаимодействия американцы продолжат летать на российских «Союзах» по обмену
Международная космическая станция
Российские космонавты в будущем могут начать летать на Международную космическую станцию на кораблях компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко, передает «РИА Новости».
«Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», — сообщил он. По словам Устименко, в таком случае американские астронавты продолжат летать по обмену на российских кораблях «Союз».
До этого Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы является замечательным событием. Это позволит иметь две системы доставки людей на МКС.
Материал дополняется.
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