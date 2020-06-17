США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы»

Пентагон разработал стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу» со стороны России и Китая. В ведомстве полагают, что эти страны хотят разместить оружие в космосе или развернуть другие вооружения, направленные против США

Марк Эспер (Фото: Ssgt. Jack Sanders / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Минобороны США представило стратегию обороны в космосе, подготовленную в ответ на «серьезную угрозу» со стороны России и Китая. Ее основные положения опубликованы на сайте ведомства.

В космосе эти две страны «представляют наибольшую стратегическую угрозу», говорится в документе. «Китай и Россия вооружили космос, чтобы снизить военную эффективность США и их союзников и бросить вызов нашей свободе действий в нем», — заявили в Пентагоне.

В ведомстве полагают, что Россия и Китая хотят разместить оружие в космосе или развернуть другие вооружения, направленные против США.

«В частности, китайские и российские военные доктрины указывают на то, что они считают космос важным пространством для современной войны и рассматривают использование возможностей противоракетной обороны в качестве средства для снижения военной эффективности США, их союзников и партнеров и для победы в будущих войнах», — говорится в документе.