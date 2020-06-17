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Политика ,  
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США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы»

Пентагон разработал стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу» со стороны России и Китая. В ведомстве полагают, что эти страны хотят разместить оружие в космосе или развернуть другие вооружения, направленные против США
Марк Эспер
Марк Эспер (Фото: Ssgt. Jack Sanders / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Минобороны США представило стратегию обороны в космосе, подготовленную в ответ на «серьезную угрозу» со стороны России и Китая. Ее основные положения опубликованы на сайте ведомства.

В космосе эти две страны «представляют наибольшую стратегическую угрозу», говорится в документе. «Китай и Россия вооружили космос, чтобы снизить военную эффективность США и их союзников и бросить вызов нашей свободе действий в нем», — заявили в Пентагоне.

В ведомстве полагают, что Россия и Китая хотят разместить оружие в космосе или развернуть другие вооружения, направленные против США.

«В частности, китайские и российские военные доктрины указывают на то, что они считают космос важным пространством для современной войны и рассматривают использование возможностей противоракетной обороны в качестве средства для снижения военной эффективности США, их союзников и партнеров и для победы в будущих войнах», — говорится в документе.

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Технологии и медиа
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Наши противники превратили космос в область ведения боевых действий, и мы в соответствии с этим должны внести изменения в политику, стратегии и операции», — заявил глава Пентагона Марк Эспер.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений». В частности, на торжественной церемонии презентации Космических сил страны в середине месяца он сообщил, что Соединенные Штаты занимаются созданием «супер-пупер» ракеты, которая по скорости будет в 17 раз превосходить все существующие аналоги. «Космос является нашим будущим — и в вопросах обороны, и по многим другим аспектам», — добавил тогда он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Пентагон, космос, Россия
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