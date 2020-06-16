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Режиссер Кустурица приедет в Москву по приглашению Шойгу

Эмир Кустурица
Эмир Кустурица (Фото: Antony Jones / Getty Images)

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица приедет в Москву по приглашению министра обороны Сергея Шойгу, сообщил РБК его представитель Мирко Раденович.

«Он приедет на парад Победы и пробудет один день в Москве», — сказал Раденович.

Ранее о том, что Кустурица приедет в Москву на парад Победы 24 июня, сообщили сербская газета Blic и портал «Искра». Они также опубликовали документ, который, по данным изданий, является приглашением режиссеру за подписью Шойгу.

«24 июня 2020 года на Красной площади города Москвы состоится парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. <...> Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии», — говорится в этом письме.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

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Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд».

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин наградил Кустурицу орденом Дружбы за «значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

Теги: Эмир Кустурица, Сергей Шойгу, новости
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