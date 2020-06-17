Полиция ответила на сообщения о стрельбе в Москве

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В полиции проверяют информацию о стрельбе в центре Москвы. Об этом сообщили РБК в управлении МВД по столице.

По данным пресс-службы, в 16:05 женщина позвонила в полицию и заявила о том, что слышала хлопки, похожие на звуки стрельбы, в районе дома № 30 на Зоологической улице.

Прибывшие на место сотрудники не обнаружили следов преступления и лиц, причастных к ним. Пострадавшие также не были выявлены, уточнили в ведомстве.

«Тем не менее проверка информации продолжается, полицейские сейчас обследуют прилегающую территорию», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.