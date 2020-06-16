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В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии

Фото: operdrain / Telegram
Фото: operdrain / Telegram

Причиной стрельбы в Назрани, в результате которой погибли четыре человека и трое пострадали, стал имущественный спор между родственниками. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Ингушетия.

«16 июня 2020 года на основе имущественного спора между родственниками произошел конфликт с перестрелкой», — сообщили в региональном МВД. Четверо погибли, еще трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести, уточнили в полиции.

СК завел дело после перестрелки в Назрани
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Фото: Олег Яковлев / РБК

О том, что причиной перестрелки стал земельный спор, ранее сообщали со ссылкой на источники ТАСС и «РИА Новости». «Интерфакс» также со ссылкой на источник передавал, что конфликт на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская в Назрани произошел между родственниками клана Медовых.

В результате перестрелки погибли четыре человека, сообщали ранее в СК. В пресс-службе Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу РБК сообщили, что среди погибших — сотрудник их управления вневедомственной охраны.

После инцидента следователи завели уголовное по п.п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более человек, совершенное группой лиц).

Теги: стрельба, МВД, Ингушетия
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СК завел дело после перестрелки в Назрани
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В перестрелке с участием полиции в Назрани погибли не менее трех человек
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