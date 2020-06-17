Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад Победы в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс-Запад».

«Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы. Приглашение Владимира Владимировича Путина принято президентом Беларуси», — сказал Мезенцев, отметив, что это подтверждает единство подходов двух стран в оценке Великой Отечественной войны.

16 июня Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область сообщил, что белорусы готовы принять участие в параде. Однако он выразил обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в России. «Москва еще как-то справляется: скоро же надо проводить парад. Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела — надо проводить», — отмечал глава государства.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. 11 июня глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что свое участие в параде подтвердили 12 лидеров зарубежных стран, большинство — из СНГ. 10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на параде, согласно предварительному списку, будут присутствовать главы Казахстана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии».