Попова сообщила о производстве до 10 млн ПЦР-тестов на COVID в месяц

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России производят 8–10 млн тестов в месяц для полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Сегодняшние наши возможности производства — это 8–10 млн в месяц тест-систем для проведения полимеразной цепной реакции на новую коронавирусную инфекцию», — сказала Попова.

По ее словам, почти 30 стран мира с февраля получили более 500 тыс. российских тест-систем в качестве помощи. Глава Роспотребнадзора уточнила, что это как страны ШОС и СНГ, так и государства Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в первую очередь российские тест-системы передали партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и СНГ.