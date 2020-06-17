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Попова сообщила о производстве до 10 млн ПЦР-тестов на COVID в месяц

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России производят 8–10 млн тестов в месяц для полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Сегодняшние наши возможности производства — это 8–10 млн в месяц тест-систем для проведения полимеразной цепной реакции на новую коронавирусную инфекцию», — сказала Попова.

По ее словам, почти 30 стран мира с февраля получили более 500 тыс. российских тест-систем в качестве помощи. Глава Роспотребнадзора уточнила, что это как страны ШОС и СНГ, так и государства Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в первую очередь российские тест-системы передали партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и СНГ.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По состоянию на 17 июня, как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в России проведено более 15,6 млн тестов на наличие коронавируса. В ведомстве отметили, что страна заняла второе место в мире по количеству исследований на COVID-19. В России по числу тестов на 100 тыс. населения в пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Москва, Чукотка и Республика Тыва.

По данным на 17 июня, всего в России выявлен 553 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 7 478 человек, выздоровели 304 342.

Теги: Анна Попова, тесты, коронавирус
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