Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

На данный момент Белоруссия не нуждается в российских тестах на коронавирус. Об этом в интервью заявил глава МИД республики Владимир Макей, оно размещено на портале tut.by.

По его словам, Минск вел переговоры о закупке у двух российских компаний 30 тыс. тестов, но переговоры «застопорились».

«Но нам сейчас эти тесты и не нужны», — сказал он, пояснив, что в Белоруссии также производят тесты, а еще около 50 тыс. изделий страна получила от других стран.

В Минске получили 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей. «Мы, конечно, благодарны, но 10 тыс.тестов — это на 2,5 дня работы», — сказал он, указав, что ежедневно в Белоруссии расходуется около 4 тыс. тестов. По его словам, полученные от России системы для анализа передали на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров и дальнобойщиков из России.