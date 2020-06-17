Пандемия коронавируса , 17 июн, 10:40
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За сутки в России от коронавируса умерли 194 человека
Общее количество жертв эпидемии в стране превысило 7,4 тыс. человек
Суточное количество жертв коронавируса в России составило 194 человека, сообщает оперативный штаб. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции в стране умерли 7478 человек.
Число выявленных новых случаев заражения в стране за последние сутки составило 7843. Это минимальное количество с конца апреля. Всего в России заболели 553,3 тыс. человек.
В Москве за сутки умерли 48 человек, общее число жертв эпидемии в столице достигло 3434. На втором месте в стране по количеству умерших — Подмосковье, где скончались 728 человек (26 за сутки).
За пределами столичного региона по количеству смертей от COVID-19 лидируют:
- Санкт-Петербург (727, за сутки — 38);
- Дагестан (335, за сутки — семь);
- Нижегородская область (179, за сутки — четыре);
- Ростовская область (72, один за сутки);
- Ставропольский край (72, один за сутки).
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