Мишустин сообщил о передаче тест-систем на коронавирус в 30 стран

Россия отправила свои тест-системы на коронавирус более чем в 30 стран мира. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

По его словам, в первую очередь тест-системы передали партнерам России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и СНГ. «Эта угроза действительно общая для всего мира, и в одиночку бороться с ней невозможно», — отметил Мишустин. По его словам, передача тест-систем другим странам необходима также и для предотвращения проникновения вируса на территорию России.

Ранее, в конце марта, Роспотребнадзор сообщил об отправке тест-систем на коронавирус в 13 стран. Кроме стран ЕАЭС и СНГ системы также передали Ирану, Монголии и КНДР. Отмечалось, что отправленные системы позволят провести более 100 тыс. тестов.