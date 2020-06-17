Адвокат сообщил о желании Ефремова сесть в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце, после аварии настаивал на том, чтобы его поместили в СИЗО. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев, сообщает «Стархит».

«Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда «домашний арест» выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — заявил Пашаев.

По словам правозащитника, во время домашнего ареста Ефремов «не находит себе места» из-за смерти водителя службы доставки Сергея Захарова. «Почти не ест даже, могу сказать. Похудел за неделю на 6 килограмм. Морально очень страдает», — пояснил Пашаев.

Ранее 16 июня Пашаев уже заявлял, что Ефремов чувствует себя «очень плохо душевно и физически», а также, что к актеру никто не приезжает. Второй защитник артиста Елизавета Шаргородская сообщила, что Ефремов выпил перед тем, как сесть за руль, из-за известий о смерти близкого человека.