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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат сообщил о желании Ефремова сесть в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце, после аварии настаивал на том, чтобы его поместили в СИЗО. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев, сообщает «Стархит».

«Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда «домашний арест» выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — заявил Пашаев.

По словам правозащитника, во время домашнего ареста Ефремов «не находит себе места» из-за смерти водителя службы доставки Сергея Захарова. «Почти не ест даже, могу сказать. Похудел за неделю на 6 килограмм. Морально очень страдает», — пояснил Пашаев.

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Михаил Ефремов (справа)

Ранее 16 июня Пашаев уже заявлял, что Ефремов чувствует себя «очень плохо душевно и физически», а также, что к актеру никто не приезжает. Второй защитник артиста Елизавета Шаргородская сообщила, что Ефремов выпил перед тем, как сесть за руль, из-за известий о смерти близкого человека.

Авария на Смоленской площади в Москве произошла вечером 8 июня. Артист на внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Находившийся за рулем машины 57-летний Сергей Захаров умер на следующее утро в больнице.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был сильно пьян. Также в его крови были обнаружены следы наркотиков. В отношении артиста завели дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК). Свою вину Ефремов признал. Суд посадил его под домашний арест на два месяца.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, СИЗО
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