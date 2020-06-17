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Медведев заявил о важности не допустить недовольство из-за мер по COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Намерение властей сохранить те или иные правила социальных отношений, введенных из-за коронавируса, понятно, однако важно не спровоцировать недовольство среди людей. Об этом говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

«Желание властей утвердить или сохранить те или иные правила новых социальных отношений между людьми вполне понятно: долгое противостояние вирусу и медленная победа над ним даются слишком большой ценой. Однако здесь важно найти баланс между интересами государства и человека, его гражданскими правами», — заявил Медведев.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По его словам, несоблюдение баланса между новыми правилами и человеческими правами может привести к панике и вызвать недовольство людей. В качестве примера председатель привел «социальные протесты в США и ряде других государств».

Зампредседателя Совбеза указал, что наибольшие трудности властей, кроме необходимости восстановить экономику, будут связаны именно с организацией жизни человека и ее безопасностью в условиях распространения вируса. «Перед управленцами разного уровня возникают вопросы, которые были немыслимы еще в недалеком прошлом», — отметил Медведев.

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В апреле результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир» показали, что почти треть москвичей (28%) не согласна с ограничениями их прав для борьбы с коронавирусом, согласны — 69%.

В мае президент России Владимир Путин говорил, что выход из ограничительных мер в регионах должен быть аккуратным и медленным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала необходимость соблюдать установленные меры, указывая на сокращение прироста заболеваемости в стране.

Теги: Дмитрий Медведев, коронавирус
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