Медведев заявил о важности не допустить недовольство из-за мер по COVID

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Намерение властей сохранить те или иные правила социальных отношений, введенных из-за коронавируса, понятно, однако важно не спровоцировать недовольство среди людей. Об этом говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

«Желание властей утвердить или сохранить те или иные правила новых социальных отношений между людьми вполне понятно: долгое противостояние вирусу и медленная победа над ним даются слишком большой ценой. Однако здесь важно найти баланс между интересами государства и человека, его гражданскими правами», — заявил Медведев.

По его словам, несоблюдение баланса между новыми правилами и человеческими правами может привести к панике и вызвать недовольство людей. В качестве примера председатель привел «социальные протесты в США и ряде других государств».

Зампредседателя Совбеза указал, что наибольшие трудности властей, кроме необходимости восстановить экономику, будут связаны именно с организацией жизни человека и ее безопасностью в условиях распространения вируса. «Перед управленцами разного уровня возникают вопросы, которые были немыслимы еще в недалеком прошлом», — отметил Медведев.