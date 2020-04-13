Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом

Доля тех, кто готов на ограничение их прав в связи с пандемией, выросла на 9%. Социологи отмечают, что пока москвичи не столкнулись с серьезными мерами

Фото: Андрей Любимов / РБК

Более половины жителей столицы (69%) согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом почти треть (28%) не согласны с подобными ограничениями, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» (есть у РБК).

Респондентов спрашивали, готовы ли они пожертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение коронавируса. Доля тех, кто дал положительный ответ по сравнению с мартом выросла на 9%, в то же время на 3% стало меньше тех, кто ответил отрицательно.

Среди тех, кто выразил согласие пожертвовать правами, преобладают респонденты в возрасте 39–45 лет (73%) и люди со средним образованием (77%). Отрицательный ответ чаще всего давали москвичи в возрасте 18–24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).

«Не стоит забывать, что с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись. Возможно, в ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни», — прокомментировал результаты опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.