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Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом

Доля тех, кто готов на ограничение их прав в связи с пандемией, выросла на 9%. Социологи отмечают, что пока москвичи не столкнулись с серьезными мерами
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более половины жителей столицы (69%) согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом почти треть (28%) не согласны с подобными ограничениями, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» (есть у РБК).

Респондентов спрашивали, готовы ли они пожертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение коронавируса. Доля тех, кто дал положительный ответ по сравнению с мартом выросла на 9%, в то же время на 3% стало меньше тех, кто ответил отрицательно.

Среди тех, кто выразил согласие пожертвовать правами, преобладают респонденты в возрасте 39–45 лет (73%) и люди со средним образованием (77%). Отрицательный ответ чаще всего давали москвичи в возрасте 18–24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).

«Не стоит забывать, что с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись. Возможно, в ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни», — прокомментировал результаты опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

В опросе приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в Москве.

По данным на 12 апреля, в столице зафиксировали 10 158 случаев заражения (в целом по России 15 770), умерли 70 человек (130 по стране), выздоровели 687 (1291).

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Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Москве ввели в начале марта, изначально ограничения касались в основном прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, их обязали соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 30 марта ограничения распространили на всех жителей города, выходить из дома можно только для поездки на работу, в аптеку, за продуктами, для посещения медучреждения или для выгула собаки (это разрешается делать на расстоянии не более 100 м от дома).

За нарушение самоизоляции для граждан предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. тыс. руб., а для организаций — до 500 тыс. руб.

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К 12 апреля штрафы получили уже 30 человек. На следующей неделе в Москве и Подмосковье вводится система пропусков для поездок (как на личном авто, так и на общественном транспорте), оформлять документы начнут с понедельника, а обязательными пропуска станут со среды, 15 апреля. Передвигаться пешком можно будет без пропусков, но в рамках правил, предусмотренных режимом повышенной готовности.

Теги: коронавирус, опрос, ограничения
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