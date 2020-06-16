Симферополь и Уфа отказались от парада Победы 24 июня из-за коронавируса

Еще несколько регионов объявили, что из-за коронавируса парад 24 июня не состоится. В Крыму торжества отменили во всех городах, кроме Керчи, парад не проведут в Уфе, в Сургуте 24 июня будет сохраняться режим самоизоляции

Уфа, Республика Башкортостан (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Симферополь и Уфа пополнили список городов, в которых отказались от проведения парада Победы 24 июня. Об этом решении объявили также власти нескольких других регионов.

В Уфе не будет парада, следует из распоряжения главы Башкирии Радия Хабирова. В республике пройдут другие торжественные мероприятия. Для большинства из них в распоряжении точные даты не указываются, они будут установлены по согласованию. «Для ветеранов войны в городах и районах будут организованы личные парады по месту их жительства. Мероприятия с приглашением ветеранов войны планируется провести осенью», — сообщили РБК-Башкортостан в пресс-службе глав республики. Решение было принято в связи с распространением коронавируса.

Не будет парада и в Симферополе, а также в других крупных городах Крыма, кроме Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Facebook. «Мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи. Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Самая главная наша задача — предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля», — написал он.

Консультант главы Сургута Виталий Щербаков сообщил Siapress, что в городе также не будет парада 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации, массовые мероприятия в городе не запланированы в связи с продолжающимся в Югре режимом самоизоляции.

Ранее более десятка крупных российских городов отказались от проведения парада Победы 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Такие решения были приняты в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.