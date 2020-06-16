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Симферополь и Уфа отказались от парада Победы 24 июня из-за коронавируса

Еще несколько регионов объявили, что из-за коронавируса парад 24 июня не состоится. В Крыму торжества отменили во всех городах, кроме Керчи, парад не проведут в Уфе, в Сургуте 24 июня будет сохраняться режим самоизоляции
Уфа, Республика Башкортостан
Уфа, Республика Башкортостан (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Симферополь и Уфа пополнили список городов, в которых отказались от проведения парада Победы 24 июня. Об этом решении объявили также власти нескольких других регионов.

В Уфе не будет парада, следует из распоряжения главы Башкирии Радия Хабирова. В республике пройдут другие торжественные мероприятия. Для большинства из них в распоряжении точные даты не указываются, они будут установлены по согласованию. «Для ветеранов войны в городах и районах будут организованы личные парады по месту их жительства. Мероприятия с приглашением ветеранов войны планируется провести осенью», — сообщили РБК-Башкортостан в пресс-службе глав республики. Решение было принято в связи с распространением коронавируса.

Не будет парада и в Симферополе, а также в других крупных городах Крыма, кроме Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Facebook. «Мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи. Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Самая главная наша задача — предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля», — написал он.

Консультант главы Сургута Виталий Щербаков сообщил Siapress, что в городе также не будет парада 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации, массовые мероприятия в городе не запланированы в связи с продолжающимся в Югре режимом самоизоляции.

Ранее более десятка крупных российских городов отказались от проведения парада Победы 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Такие решения были приняты в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Власти 13 городов отказались проводить парад Победы
Общество
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

От парада ранее также отказались в Пятигорске. «В Пятигорске 24 июня не будет марша Победы. Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной», — сообщали в местном отделении Роспотребнадзора, передает «РИА Новости».

Из-за коронавируса парад решили не проводить и в Набережных Челнах в Татарстане. «Пока не лучшие времена для массовых мероприятий. У нас в приоритете безопасность людей, а ситуация с коронавирусом остается сложной», — говорил мэр города Наиль Магдеев.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в конце мая в интервью «Красной звезде» сообщал, что парад Победы должен пройти в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

В Кремле посоветовали смотреть парад Победы по телевизору
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Парад Победы пройдет 24 июня в Москве, однако мэр города Сергей Собянин рекомендовал жителям города оставаться в этот день дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с тем, что это оправданно. «На парад Победы прийти на Красную площадь и так каждый желающий не может. <...> В данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению», — говорил Песков.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, парад, Уфа, Симферополь
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