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Авария с участием Ефремова ,  
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Семья Захарова заявила о надежде на максимальное наказание для Ефремова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Таганского суда)

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, надеется, что артист понесет максимальное наказание. Об этом заявила супруга брата Сергея Захарова Татьяна в эфире шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания, 12 лет — это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону», — сказала Татьяна.

По ее словам, обычного человека без регалий и званий наказали бы за такое преступление, однако «таким людям, как Михаил Ефремов, можно все». Поэтому родные Захарова борются за справедливость и равенство всех перед законом, отметила женщина.

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Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Автомобиль актера на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки интернет-магазина, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Захаров позже умер в больнице от полученных травм.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным прокуратуры Москвы, он также был под действием наркотиков.

Материал дополняется

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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