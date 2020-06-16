У ранившего полицейских в Москве стрелка нашли экстремистскую литературу

Правоохранители нашли экстремистские материалы при обыске в квартире у мужчины, открывшего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник «Интерфакса» уточнил, что обыск проходил в арендованной зачинщиком стрельбы квартире в Москве. Мужчина готовился к нападению и планировал его, отметил собеседник агентства.

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