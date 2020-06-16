Мишустин снизил туроператорам взносы в фонды персональной ответственности

Туроператорам, работающим в сфере выездного туризма, в четыре раза снизили взносы в фонды персональной ответственности, чтобы поддержать отрасль в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«В 2020 году (объем взносов. — РБК) составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%», — говорится в сообщении.

Туроператоры с 2017 года обязаны создавать фонды персональной ответственности для возмещения ущерба туристам при невыполнении обязательства по договору.

Ранее Мишустин заявлял, что туристическая отрасль, несмотря на урон, нанесенный пандемией, остается одной из самых перспективных отраслей российской экономики.

В апреле Ростуризм оценил совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов за полгода в 1,5 трлн руб. В том же месяце правительство выделило Ростуризму 3,5 млрд руб. на субсидирование туроператоров.