Кабмин выделил ₽3,5 млрд на субсидии туроператорам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
Минздрав попросил отложить плановые обращения в больницы из-за COVID-19 Общество, 13:56 Не только мясо: 8 продуктов для роста мышц Стиль, 13:47 Как 5G в ближайшие годы изменит окружающую действительность и нас самих Индустрия 4.0, 13:46  Лучшего бомбардира в истории чемпионатов Англии госпитализировали Спорт, 13:39 Титов не исключил падения ВВП более чем на 10% в 2020 году Экономика, 13:35 Как стирать осознанно и экологично: пять советов Зеленая экономика, 13:34  Технология инсайта: как вызвать озарение Pro, 13:30 Биржа Bisq внезапно приостановила работу из-за критической уязвимости Крипто, 13:29 Вам письмо: как цифровая трансформация изменит почтовые услуги Индустрия 4.0, 13:29  Как бизнес выживает в период пандемии: туризм Стиль, 13:18 Овечкин принял вызов Галустяна и сбрил бороду Спорт, 13:07 Как Ухань открылся после карантина. Фоторепортаж Общество, 13:06  За комендантский час для борьбы с коронавирусом высказался 41% горожан Общество, 13:04 Шеф-повар, сувид и научный подход: как подать знакомый вкус в иной форме Партнерский материал, 12:55
Антикризисные меры ,  
0 

Кабмин выделил ₽3,5 млрд на субсидии туроператорам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство выделило Ростуризму 3,5 млрд руб. для выплат субсидий туроператорам из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Уточняется, что субсидии предусмотрены в качестве компенсаций за убытки по договорам о зарубежных поездках, а также для расходов по вывозу туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Средства направят из резервного фонда правительства.

Власти составили предварительный график вывоза россиян из-за рубежа
Общество

В конце марта в связи с ограничительными мерами по коронавирусу правительство выделило Росавиации 1,5 млрд руб. Деньги будут выплачены авиакомпаниям, которые вывозят россиян из-за рубежа.

По оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), из-за коронавируса потери турбизнеса могут составить 37 млрд руб. В случае продления ограничительных мер до лета с рынка может уйти треть туркомпаний, сообщили в организации.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: правительство, туроператоры, билеты
Материалы по теме
В Москве зафиксировали 660 новых случаев коронавируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля
Общество
В Москве вылечились 48 пациентов с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter