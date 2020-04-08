Кабмин выделил ₽3,5 млрд на субсидии туроператорам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство выделило Ростуризму 3,5 млрд руб. для выплат субсидий туроператорам из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Уточняется, что субсидии предусмотрены в качестве компенсаций за убытки по договорам о зарубежных поездках, а также для расходов по вывозу туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Средства направят из резервного фонда правительства.

В конце марта в связи с ограничительными мерами по коронавирусу правительство выделило Росавиации 1,5 млрд руб. Деньги будут выплачены авиакомпаниям, которые вывозят россиян из-за рубежа.