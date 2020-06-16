Минобороны анонсировало начало испытания вакцины от COVID в ближайшие дни

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи в ближайшие дни начнет испытывать вакцину от коронавируса на добровольцах. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в РБК.

«В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», — говорится в сообщении.

По результатам исследования на первой группе ученые проведут последовательную вакцинацию компонентами препарата остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки антител.

В испытаниях участвуют как военные, так и гражданские лица. Количественные и качественные параметры выборки добровольцев согласовал Минздрав. «В настоящее время состояние здоровья всех прибывших для участия в эксперименте военных и гражданских добровольцев хорошее», — отмечается в сообщении. Всех добровольцев продолжают проверять на COVID-19.