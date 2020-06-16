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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны анонсировало начало испытания вакцины от COVID в ближайшие дни

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи в ближайшие дни начнет испытывать вакцину от коронавируса на добровольцах. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в РБК.

«В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», — говорится в сообщении.

Петербургские ученые объявили дату начала испытаний вакцины
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Фото: Focke Strangmann / Getty Images

По результатам исследования на первой группе ученые проведут последовательную вакцинацию компонентами препарата остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки антител.

В испытаниях участвуют как военные, так и гражданские лица. Количественные и качественные параметры выборки добровольцев согласовал Минздрав. «В настоящее время состояние здоровья всех прибывших для участия в эксперименте военных и гражданских добровольцев хорошее», — отмечается в сообщении. Всех добровольцев продолжают проверять на COVID-19.

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Татьяна Голикова

Министр обороны Сергей Шойгу говорил президенту России Владимиру Путину, что рекомбинантную вакцину против коронавируса совместно с центром Гамалеи разрабатывает 48 Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Минобороны. Министр обещал завершить испытания препарата на людях к концу июля.

Всего в испытаниях участвуют 50 добровольцев, помимо гражданских, это военнослужащие по контракту в возрасте от 25 до 50 лет, среди них пять женщин. В начале июня всех добровольцев отправили в двухнедельную изоляцию, чтобы исключить риск заражения коронавирусом. Ранее вакцину успешно проверили на обезьянах и хомяках.

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию
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Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В мае ученые центра Гамалеи успешно испытали перспективную вакцину на себе. Директор центра, академик РАН Александр Гинцбург уточнял, что специалисты самостоятельно ввели себе экспериментальный препарат, чтобы продолжать разработку без риска заразиться, при использовании вакцины не было зафиксировано побочных эффектов.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в России составило 537 210 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минобороны, коронавирус, вакцина
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