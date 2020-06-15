Петербургские ученые объявили дату начала доклинических испытаний вакцины

Фото: Focke Strangmann / Getty Images

В Санкт-Петербурге НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева начнет в июле доклинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщил и.о. директора института Дмитрий Лиознов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы надеемся, что уже в начале июля будут доклинические исследования», — сказал Лиознов.

Он также уточнил, что в будущих испытаниях института можно будет участвовать добровольцам. «Сегодня действительно мы приглашаем всех желающих пока, по крайней мере, записаться, заявить о своей готовности стать добровольцем», — отметил он.

Лиознов сообщил, что сотрудники института предложили три варианта вакцины, сейчас ученые сконцентрировали усилия на разработке одного из них.