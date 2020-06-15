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МИД назвал необоснованными утверждения о суровости приговора Уилану

Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Приговор американцу Полу Уилану, осужденному на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже, не является чрезмерно суровым, Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования», — говорится в сообщении.

МИД также считает «абсурдными и необоснованными» обвинения западных СМИ обвинения в затягивании судебного процесса, так как Пол Уилан сам на полгода затянул ознакомление с судебными материалами. «Читал их без особой спешки с сентября прошлого года по март нынешнего», — напомнили в МИД.

В сообщении ведомства также говорится, что несмотря на эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки при соблюдении процессуальных норм и процедур.

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Теги: шпионаж, МИД
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