Защита Уилана попросила ФСБ прекратить дело за недостатком доказательств

Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Защита гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России в пользу американских спецслужб, попросила ФСБ прекратить дело за недостатком доказательств. Об этом сообщил РБК адвокат американца Владимир Жеребенков.

«Предварительное следствие было завершено еще 4 сентября, и нам предоставили материалы для ознакомления. Сегодня мы закончили ознакомление с материалами дела и заявили ходатайство следователю ФСБ о прекращении дела в связи с недостаточностью доказательств и в связи с тем, что в основе обвинения лежат провокационные действия оперативных сотрудников», — сказал он.

По его словам, на следующей неделе защита Уилана получит ответ на ходатайство. Если в ходатайстве о прекращении дела будет отказано, материалы направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года по обвинению в «проведении шпионской акции». В ноябре 2019 года Лефортовский суд продлил его арест до 29 декабря 2019 года, а затем Мосгорсуд — до 29 марта.



Защита Уилана сообщала о неоднократных жалобах американца на содержание под стражей. В российском МИДе его называли симулянтом. Глава российского МИДа Сергей Лавров также говорил, что Уиллан ведет себя агрессивно по отношению к сотрудникам ФСИН и «пытается создать себе образ мученика».