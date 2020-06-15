Роструд напомнил о повышенной оплате в день голосования по Конституции

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За работу в день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию сотрудники получат повышенную зарплату. Об этом говорится на сайте Роструда.

«День всенародного голосования — 1 июля — будет оплачиваться как выходной день. То есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», — отмечается в сообщении.

Согласно федеральному законодательству, на день всенародного голосования распространяются те же правила Трудового кодекса, что и на праздничные дни. «Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере», — напомнили в надзорном ведомстве.

Сотрудникам, которые работают сдельно, положено дополнительное вознаграждение за работу в праздничные дни, если оно предусмотрено локальными нормативными актами. Кроме того, если сотрудник хочет отдыхать в любой другой день вместо 1 июля, работодатель может пойти на этот шаг. «В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит», — сообщил Роструд.